Caso Angela Celentano, parla Brissia: "Lasciatemi in pace"

Brissia (alias Celeste Ruiz) è il vero nome della donna che per lungo tempo è stata scambiata per Angela Celentano, la ragazzina sparita sul Monte Fato il 10 agosto 1996, sotto gli occhi dei suoi genitori e di molti amici di famiglia. Dopo l'ennesima dichiarazione pubblica servita a testimoniare di non essere lei la persona che tutti stanno cercando, è riuscita a entrare in contatto con l'inviata che in questi giorni si sta occupando del caso a "Pomeriggio Cinque". Racconta della sua vita ora al centro di un ciclone: "Questa storia mi fa soffrire, ma non voglio più parlarne perchè mi fa troppo male: anche io sono madre e ogni volta che parlo con i genitori di Angela vorrei piangere". Tra le varie cose, parla anche dell'incontro avuto con loro, ribadendo di non aver mai chiesto di conoscerli. E continua: "Sto cercando di andare avanti. Ho deciso di non fare più interviste per non espormi mediaticamente."