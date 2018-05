Caserta, spara durante lite in casa e ferisce la nipotina: fermato

Una bimba di 9 anni è rimasta ferita in modo non grave a Succivo (Caserta) da un colpo di arma da fuoco esploso dallo zio durante una lite con il padre della piccola. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. Il proiettile ha colpito il pavimento e poi di rimbalzo ha preso alla gamba e al braccio la bambina. Condotta all'ospedale di Aversa, la piccola è stata dimessa con prognosi di 20 giorni.