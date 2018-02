Caserta, riti voodoo per obbligare minorenne a prostituirsi: presi

Su ordine della Dda di Napoli, la polizia ha fermato a Castel Volturno, nel Casertano, tre africani, un uomo e due donne, accusati di aver praticato riti woodoo su una minorenne nigeriana per costringerla a prostituirsi, minacciandola anche di ritorsioni verso la famiglia rimasta in Nigeria se non avesse ceduto. I tre fermati sono la 48enne Joy Kingsley, la 38enne Edith Osazuwa e il 32enne Seare Seth Asare.