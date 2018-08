Caserta, incendio in deposito materie plastiche sprigiona nube nera

Un incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, in un deposito di materiale plastico a Maddaloni, nel Casertano. Il rogo ha sprigionato una densa nube nera che sta interessando soprattutto la frazione di Montedecore, dove i cittadini sono stati invitati a restare in casa. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Caserta.