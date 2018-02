Caserta, esorcismi e violenze sessuali: arrestato sacerdote

Un sacerdote del Casertano di 42 anni, don Michele Barone, è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto "medievali e brutali riti esorcisti" che culminavano in violenze sessuali su numerose donne, tra cui una minore e una giovane. Il prete era stato già sospeso dalla funzioni religiose dal vescovo di Aversa, Ai domiciliari sono finite altre tre persone: i genitori della vittima minorenne e un dirigente della polizia, amico del sacerdote.

Del prete si occuparono anche Le Iene - Del caso di don Michele Barone si sono occupati anche Le Iene. Dopo un loro servizio in cui avevano raccolto la denuncia di una ragazza che voleva salvare la sorellina 13enne dagli esorcismi del sacerdote. Dopo il servizio Gaetano Pecoraro don Michele era anche stato sospeso per un anno dal suo ministero ecclesiale con una decisione del vescovo Angelo Spinillo.

Secondo la redazione de Le Iene, don Michele è in carcere mentre i genitori della 13enne al centro della loro inchiesta sono ai domiciliari. Come anche l'agente Luigi Schettino, che aveva provato a frenare le indagini. Il caso non riguarderebbe solo la ragazzina ma numerose altre donne. Secondo la Procura don Michele Barone avrebbe generato "nelle giovani donne la convinzione di essere possedute dal demonio", sottoponendole "a trattamenti disumani e profondamente lesivi della loro integrità fisicopsichica, nonché della loro dignità". Inoltre, le vittime sarebbero state costrette a subire numerosi atti sessuali contro la loro volontà.