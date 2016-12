Caserta, 31 cani rubati e chiusi dentro buste di plastica

12:36 - Avevano portato via da un canile di Mondragone, in provincia di Caserta, 31 cuccioli, alcuni dei quali chiusi addirittura in buste di plastica. Gli animali non sarebbero sopravvissuti se non fosse stata bloccata la fuga di due dei quattro ladri penetrati nel centro dotato di un sofisticato sistema di sicurezza. Quando è scattato l'allarme i custodi hanno chiamato subito i carabinieri.

I cani, crudelmente impacchettati nel cellophane, stavano per morire asfissiati. Altri, invece, erano stati rinchiusi in gabbie minuscole o legati tra loro con una corda.



Gli autori del colpo avevano scelto con cura gli esemplari, tutte femmine e fattrici, di un età compresa tra uno e due anni, delle razze più ricercate sul mercato.



Per fortuna, ora, stanno bene e sono rientrati nella struttura dotata anche di un museo del cane. Le indagini continuano per cercare di fare chiarezza sulla vicenda. Gli investigatori sono certi che si sia trattato di un furto su commissione. Si sospetta che ci sia un traffico clandestino di animali gestito da allevatori senza scrupoli collegati a organizzazioni criminali dell'est europeo.