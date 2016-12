Casamonica, parenti:"Scuse al Papa"

"Noi possiamo chiedere scusa al Papa e al Vaticano forse solo per aver messo una canzone che magari non andava bene". Così al Corriere i parenti di Vittorio Casamonica riferendosi alle note del Padrino suonate ai funerali del boss. L'autore degli striscioni poi spiega: "Se io scrivo 'Conquisterai anche il paradiso', in paradiso ci vanno le persone per bene, non quelle che fanno omicidi o stuprano le madri. Noi queste cose non le facciamo".