Casa di cura lager nel Salernitano: anziani e minorati psichici maltrattati, 18 ordinanze interdittive

Casa di cura lager a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove anziani e minorati psichici venivano maltrattati con urla, percosse e strattoni. Ad essere coinvolti il direttore della struttura e 18 operatori sociosanitari nei confronti dei quali i carabinieri di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza interdittiva: la misura prevede il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale di gestore di comunità tutelare per persone non autosufficienti e la professione di operatore socio-sanitario, per la durata di 12 mesi.