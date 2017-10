Carte di credito e Bancomat obbligatori, ma i negozianti non ci stanno

Fa ancora discutere la questione "Bancomat sì, Bancomat no". È stata da poco inserita una normativa nella bozza di Legge di Bilancio 2018, attesa in Senato entro il 20 ottobre, che prevede una multa di 30 euro per i commercianti e i professionisti contrari a Bancomat e carta di credito. L'inviato di Matrix Nicola Zaccagni è stato a Roma per intervistare un ristoratore che non accetto questo tipo di pagamenti e conoscere le sue motivazioni, tra cui figura la carissima commissione applicata.