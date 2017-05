Carne equina, a "Le Iene" la storia di una cavalla fortunata

Luigi Pelazza, inviato de Le Iene, ci racconta la storia di Federica, una giovane ragazza che è stata costretta a regalare la sua cavalla ad un agriturismo in provincia di Pisa. L'animale, che non può essere destinato al consumo alimentare, è stato spedito, all'insaputa della proprietaria, da un macellaio in Sicilia. Grazie a numerose ricerche si scopre che la cavalla è ancora viva ed è pronta per ritornare da Federica. Il servizio, però, fa riflettere su un altro problema importante: da dove viene la carne che mangiamo?