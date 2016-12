Cardinale:Salvini dice schiocchezze

17:52 - "Bisogna dire a Salvini di smetterla di dire sciocchezze. Non si può far morire in mare uomini, donne e bambini: sono persone disperate, hanno bisogno della nostra solidarietà". Lo afferma l'arcivescovo emerito di Torino, cardinale Severino Poletto. "Non ci si può voltare dall'altra parte", aggiunge al termine della messa per l'Ostensione della Sindone nel Duomo di Torino. "Le frasi di Salvini non sono compatibili con la cultura cristiana".

