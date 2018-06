Carcere Torino, in permesso non rientra in cella: detenuto evaso

Un detenuto italiano di 55 anni, in carcere a Torino per omicidio e associazione a delinquere, non ha fatto rientro in cella dopo quattro giorni di permesso premio. A denunciare l'evasione dell'uomo, fine pena 2020, è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, che parla di "pessima gestione del sistema penitenziario". Le ricerche dell'uomo da parte delle forze dell'ordine sono già scattate.