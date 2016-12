Capua, trovato morto il 34enne scomparso

Si sono concluse con un triste epilogo le ricerche di Giuseppe Costagliola, il campione di immersioni 34enne scomparso nel nulla ormai una settimana fa. L'uomo, secondo Casertace.net, sarebbe stato trovato senza vita proprio dal cognato in un luogo ancora non precisato. Era stato visto l'ultima volta, pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica scorsa , poi più niente: dileguato. Era a bordo della sua moto (una Yamaha nera), transitava lungo la statale Appia dopo aver trascorso la serata con i suoi amici. Era diretto a casa, ma a Capua non è più tornato. Il 31 maggio avrebbe dovuto partecipare all'udienza per la separazione della moglie. A nulla è servito l'appello del papà al figlio: "Torna subito, discutiamone, abbracciamoci".