Caporalato, arrestato un 36enne nelle campagne leccesi

Aveva reclutato 32 braccianti, in prevalenza pakistani, per la raccolta di pomodori in un'azienda agricola a Monteroni (Lecce), costringendoli con minacce e violenze fisiche a lavorare per oltre dieci ore al giorno. Per questo la polizia di Lecce ha arrestato un 36enne pakistano, accusandolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'uomo pagava i braccianti da un euro a 3 euro l'ora.