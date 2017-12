Capodanno, sequestrati 2600 kg polvere sparo e migliaia di botti

La polizia di Stato ha sequestrato oltre 2.800 proiettili, più di 2mila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità Europea e oltre 11mila pezzi non pesati, per la difficoltà e la pericolosità di manipolazione. Gli operatori di polizia amministrativa hanno anche sequestrato quasi 2.600 chili di polvere da sparo. Le ultime operazioni in ordine di tempo sono avvenute a Pavia e a Taranto.