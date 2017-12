Capodanno, scatta il piano sicurezza: a Roma 20 varchi con metal detector

Gli ultimi dettagli del piano di sicurezza verranno messi a punto sabato nel corso di un tavolo tecnico in questura. Secondo quanto si è appreso, 5 varchi saranno predisposti attorno al Circo Massimo e gli altri su Lungotevere. Per garantire la sicurezza in occasione del capodanno saranno impiegati anche artificieri, unità cinofile antiesplosivo, pattuglie a piedi e a cavallo.



Numero chiuso in piazza Duomo a Milano - È di 20.070 persone il numero massimo di ingressi a Milano in piazza Duomo per il concerto gratuito di Fabri Fibra e Luca Carboni. La decisione definitiva è stata presa alla riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Luciana Lamorgese. Le misure di sicurezza, sottolinea una nota della prefettura, ricalcano quelle utilizzate per il maxi concerto di Radio Italia dello scorso giugno. La piazza sarà transennata con controlli al metal detector agli accessi e divieto di introdurre fra l'altro bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e petardi.



A Napoli botti vietati in piazza - A Napoli il sindaco Luigi de Magistris ha emanato un'ordinanza che dispone il divieto di introdurre ed esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e ogni tipo di artificio pirotecnico, detonante ed esplodente in piazza Plebiscito dalle 18 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio 2018. L'ordinanza riguarda la zona dove si terrà il concertone organizzato dal Comune.



Genova, scatta il divieto per le bottiglie di vetro - Capodanno senza vetro a Genova, dove sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici dalle 20. Una decisione adottata dal Comune per scongiurare l'effetto 'piazza San Carlo' a Torino. La sanzione prevista per i trasgressori sarà di 200 euro. I locali cittadini a Capodanno avranno un deroga sugli orari di chiusura e potranno rimanere aperti tutta la notte, ad esclusione dei minimarket che vendono alcol, il cui orario limite di chiusura sarà alle 21.