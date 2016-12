Capodanno,calo interventi pompieri

Sono stati 660 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia riconducibili ai festeggiamenti di capodanno, in netto calo, quindi, rispetto a quelli dello scorso anno che erano stati 1.750. Il numero maggiore è stato in Campania, 120, la metà rispetto all'anno scorso, Lombardia 108, Lazio 101, Puglia 82, Veneto 46.