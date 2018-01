Capodanno, bimba ferita di striscio da proiettile vagante a Crotone

Tragedia sfiorata a Crotone, dove una bambina di 5 anni è stata ferita in maniera lieve da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il Capodanno. Secondo la ricostruzione della polizia, la piccola, poco dopo mezzanotte, era in terrazza con i familiari quando è stata sfiorata all'altezza delle costole da un proiettile sparato presumibilmente dalla strada sottostante. La piccola è stata giudicata guaribile in pochi giorni.