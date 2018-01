Pavia, incendio in un capannone di materie plastiche Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Twitter 18 di 23 Twitter 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Twitter 22 di 23 Twitter 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A 11.9 picogrammi equivalenti per metro cubo (pgeq/m3) ammontano le concentrazioni di diossine e furani rilevate nelle prime ore. Arpa ricorda che per diossine e furani (PCDD-DF) non è previsto un limite di legge: l'OMS indica in 0.3 pgeq/m3 il valore sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine che merita di essere individuata e controllata nel tempo.



Per quanto riguarda le indicazioni sanitarie, conclude la nota di Arpa, sarà cura delle Autorità competenti informare i cittadini. Nel rogo sono bruciati plastica, pneumatici e altri materiali di scarto.



Sindaco: "Limitare permanenza all'aperto" - "L' Azienda Sanitaria ci ha indicato di mantenere in essere le ordinanze emesse e di limitare il più possibile la permanenza all'aperto, quest'ultima indicazione almeno fino a lunedì". Lo rende noto sulla sua pagina Facebook Enrico Vignati, sindaco di Inverno e Monteleone, Comune colpito dalla nube tossica sprigionata dall'incendio. "Ho ricevuto da Arpa-ATS i primi dati di rilevamento della centralina, riferito al periodo di campionamento dalle 22 del 3 gennaio alle 12 del 4 gennaio. Purtroppo questi primi dati - scrive Vignati - sono tremendi, con limite di superamento della soglia che definisce l'allerta di ben 11 volte (diossina e furani). Indubbiamente il valore più alto riscontrato nella nostra provincia, a dimostrazione che ciò che è bruciato era quanto indicato in questi giorni, con la predominanza di materiale plastico. Questo è ovviamente il dato peggiorativo, rilevato in pieno rogo, e a questo punto dobbiamo attendere i dati successivi che porteranno fino alla cessazione della combustione".