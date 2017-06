Capaci, a "Checkpoint" il ricordo di Falcone con Ennio Fantastichini

Le parole rubate. Così si intitola l'opera-indagine in scena a Palermo, martedì 23 maggio, in occasione del venticinquennale dalla strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Il protagonista, Ennio Fantastichini, e il regista Giorgio Barberio Corsetti, presentano a Checkpoint, in onda su Tgcom24 alle 20.30, il monologo scritto dai giornalisti Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. che ruota attorno alle 25 domande che non hanno mai avuto risposta.