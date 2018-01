Caos piazza San Carlo, pg Torino a Gabrielli: parole inaccettabili

Scontro fra la Procura di Torino e il capo della polizia Franco Gabrielli sui fatti di piazza San Carlo nella notte della finale di Champions. Il pg Francesco Saluzzo dice di non aver "individuato posizioni che rappresentino la cosiddetta 'foglia di fico'", ritenendo quindi le parole di Gabrielli "non accettabili". Respinge poi l'idea che "si siano coinvolti sbrigativamente vertici della polizia" e parla di "approfondimenti" per individuare gli indagati.