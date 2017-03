Caos nei trasporti: giorni di fuoco tra scioperi e proteste di tir, aerei e taxi

Giorni difficili in arrivo sul fronte dei trasporti , a cominciare dal weekend con il " Tir Day ", una serie di iniziative per una maggiore tutela del Governo ai lavoratori. Per quanto riguarda gli aerei , in settimana ci sarà lo sciopero nazionale del personale operativo Enav, amministrativo e di alcune sigle sindacali. Infine, riprendono giovedì le proteste dei tassisti con uno sciopero nazionale per chiedere regole stringenti su noleggi con conducente e Uber.

"Tir Day", organizzato da Unatras, consiste in un sabato di mobilitazione che coinvolge 20 città in 11 regioni, non proprio uno sciopero ma una serie di iniziative organizzate dagli autotrasportatori per chiedere al Governo di rispettare gli impegni assunti con le imprese. "Siamo una categoria messa in ginocchio dall'incertezza dei pagamenti, abusivismo e concorrenza sleale degli stranieri", denunciano i lavoratori.



Più complicata sarà la giornata di lunedì per gli spostamenti aerei: fermo dalle 13 alle 17 per lo sciopero nazionale il personale operativo dell'Enav ed il personale amministrativo nelle ultime 4 ore del servizio, mentre la sigla sindacale CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) ha proclamato un'intera giornata di sciopero. Alitalia ha già cancellato 40 voli tra nazionali ed internazionali. Sul fronte del trasporto aereo lo sciopero di lunedì sara' un assaggio: il 5 aprile infatti, per protestare contro i 2.000 tagli annunciati, si bloccheranno per 24 ore tutti i lavoratori di Alitalia.



Giovedì infine, dopo il caos dei primi di marzo, tornano a protestare i tassisti, ancora una volta per chiedere regole stringenti su noleggi con conducente e Uber. La protesta però questa volta non è unitaria ed una serie di sigle preferiscono invece attendere gli sviluppi del tavolo tecnico del governo che sta definendo le nuove regole.

Protestano quindi i tassisti aderenti a Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, Uti, Unica Cgil, Unimpresa mentre non aderiranno gli autisti delle Associazioni Nazionali della Cooperazione (Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative), dell'Artigianato (Confartigianato, Cna, Sna Casartigiani) e del Commercio (Silt-Confcommercio).