Canton Ticino, dogane blindate di notte per impedire l'ingresso ai ladri dall'Italia

Il provvedimento emesso dal Canton Ticino entra in vigore la notte del 1 aprile : dalle ore 23 alle 5 di notte saranno chiuse, per sei mesi in via sperimentale, tre frontiere con le province di Varese e Como per arginare il problema dei "troppi ladri" che arrivano dall'Italia. Dunque i valichi di Pedrinate, Novazzano-Marcetto e Ponte Cremenaga saranno bloccati durante la notte e c'è chi vocifera che l'obiettivo finale è di arrivare alla chiusura di tutti e sedici i passaggi.

L'operazione però è stata bersaglio di numerose polemiche, provenienti dagli amministratori locali del versante italiano. "Dalla Svizzera non ci è stata fatta alcuna comunicazione. Si chiude un pubblico passaggio e nessuno ci informa, non è corretto", ha detto Cristian Tolettini, sindaco di Colverde. E intanto Roberta Pantani, esponente della Lega del Ticino, esulta su Facebook.



Ma la cosa non è piaciuta ai leghisti italiani che protestano: "Ci siamo rivolti alla Regio Insubrica e alle istituzioni lombarde e ticinesi. Il provvedimento, secondo gli svizzeri è nato per contrastare la criminalità e in particolare i furti oltre il confine. È una cosa che non ha senso, la sicurezza non si ottiene blindando i confini. Tra l’altro, la maggior parte dei reati di questo tipo non avviene in orari notturni e gli svizzeri non devono scaricare a priori la responsabilità dei furti sugli italiani", ha concluso Tolettini.



"Blindare i confini" è generalmente un'espressione che piace molto ai leghisti italiani. Matteo Salvini l'ha utilizzata recentemente commentando la notizia della cellula jihadista sgominata a Venezia. Ma è chiaro che per la questione del Canton Ticino, in cui quelli da tenere fuori sono proprio gli italiani, non vale.