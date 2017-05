Cannabis, Roberti: lo Stato si occupi di coltivazione e vendita

La legalizzazione della cannabis, deve essere assunta a una condizione: "Che se ne occupino i Monopoli". Così, su Repubblica, il procuratore antimafia, Franco Roberti. "Deve essere - dice - lo Stato nella sua centralità, e in via esclusiva, a occuparsi della coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati. Così sottrarremo spazi di mercato alle organizzazioni criminali come 'ndrangheta e camorra".