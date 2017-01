Cani legati e gabbie troppo piccole: Striscia la Notizia nel canile municipale di Palermo

Le telecamere di Striscia la Notizia, sei anni fa, erano già entrate nella struttura per denunciare una situazione “inaccettabile”. A distanza di tempo, l’inviato di Antonio Ricci, Edoardo Stoppa, è tornato all’interno del canile municipale di Palermo per capire se, come promesso dall’amministrazione locale, le condizioni sono cambiate. A quanto pare, no: molti cani sono costretti a vivere in gabbie troppo piccole, gli spazi non sono ancora idonei. Eppure, i fondi per avviare una ristrutturazione sarebbero già stati stanziati.