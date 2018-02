Ventotto anni, marchigiano, incensurato, Luca Traini, arrestato a Macerata dopo aver seminato il panico per la città, risiede a Tolentino. Nel 2017 era stato candidato per la Lega Nord alle amministrative, al consiglio comunale di Corridonia. Ma in passato era stato vicino a Forza Nuova e a CasaPound.