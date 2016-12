Canale di Sicilia: un anno fa la strage dei migranti, oggi recuperato il relitto in cui morirono 800 persone

Il relitto verrà trasportato fino al porto di Augusta, nel Siracusano. La notizia del recupero è stata confermata dalla Procura di Catania, titolare dell'inchiesta, che spiega come la "Marina militare avvalendosi di apparecchiature messe a disposizione da una ditta all'uopo incaricata, sta provvedendo al recupero dell'imbarcazione affondata e delle salme che giacciono all'interno".

Il recupero del natante è gestito da strutture governative, con il ministero della Difesa in prima linea, in coordinamento con strutture locali. Secondo quando si apprende, il barcone recuperato, dopo l'arrivo nel porto di Augusta, dovrebbe essere sollevato con un pallone aerostatico e spruzzato con dell'azoto liquido per la conservazione e infine trasferito in un capannone.