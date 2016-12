Dopo l'attentato terroristico in Canada scatta l'allarme anche nel nostro Paese. Il dipartimento di Pubblica sicurezza ha inviato a prefetti e questori una circolare per invitarli a porre la "massima attenzione" per evitare il "gesto estemporaneo ed emulativo" di singoli soggetti, che potrebbero entrare in azione anche in Italia.