Why Not, De Magistris: vado avanti

12:25 - "Mi chiedono di dimettermi, ma io vado avanti". Così Luigi De Magistris ha annunciato che non ha intenzione di lasciare l'incarico di sindaco di Napoli nonostante la condanna in primo grado per abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta Why Not. "Guardandosi allo specchio e provando vergogna devono dimettersi quei giudici", ha contrattaccato in consiglio comunale. "Siamo di fronte a uno Stato profondamente corrotto", ha aggiunto.