Why Not, De Magistris: non mollo

13:05 - Luigi de Magistris, dopo la condanna in primo grado nell'inchiesta Why Not, incassa applausi e inviti a "non mollare e resistere". Nella prima delle quattro giornate di celebrazione della liberazione della città dal fascismo, il sindaco di Napoli stringe mani, sorride e scatta foto con i turisti. "Non togliere la fascia, resisti", gli dice una donna. "Lotto, non mollo", risponde lui. "Noi lotteremo sempre, il popolo napoletano è un popolo che sa lottare".