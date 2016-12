Voto di scambio, Paolino si dimette

Dopo l'inchiesta che la vede indagata per voto di scambio, Monica Paolino ha annunciato le dimissioni da presidente della commissione Anticamorra del Consiglio regionale della Campania. "Nella consapevolezza di essere assolutamente estranea alle vicende per le quali sono indagata, lascio per il senso alto che ho delle istituzioni", ha detto.