Voti Casalesi per farsi eleggere, arrestato ex assessore nel Casertano

Un ex consigliere e assessore del Comune casertano di Santa Maria Capua Vetere, il 49enne Alfonso Salzillo, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver chiesto voti al clan dei Casalesi per essere eletto. Salzillo è accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso e corruzione elettorale. L'arresto è stato ordinato dal gip del Tribunale di Napoli al termine di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia.