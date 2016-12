Violentò 14enne con il compressoreAggressore condannato a 12 anni

Al termine della requisitoria, il pm Fabio De Cristofaro aveva chiesto nei confronti di Iacolare, tuttora detenuto, una condanna a 18 anni di reclusione per tentato omicidio e violenza sessuale. Il Tribunale (undicesima sezione) ha derubricato il reato di tentativo di omicidio in lesioni gravissime. Anche il Comune di Napoli si è costituito parte civile.



''Siamo soddisfatti dell'esito del processo. E' stata riconosciuta l'estrema gravià della violenza subita dal ragazzo'', ha commentato l'avvocato Cioppa, legale della famiglia del 14enne. L'episodio è del 7 ottobre dello scorso anno, quando un gruppo di giovani cominciò a schernire il ragazzo che fu poi sottoposto a una serie di violenze, l'ultima delle quali con un compressore.



Gli altri presunti autori dell'aggressione sono in attesa di essere processati. Il ragazzo ha subito gravi conseguenze fisiche che e si e' dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici per la ricostruzione della parte di intestino lacerata.