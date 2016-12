Video hard su chat a Pozzuoli, prime denunce per privacy violata

La polizia ha trasmesso una prima informativa alla Procura di Napoli sul caso della ragazza di Pozzuoli che, dopo la diffusione in chat di un suo video hard, si rifiuta di andare a scuola. Vi sarebbero alcune persone denunciate dalla polizia per violazione della privacy e diffamazione ma nessuna iscrizione nel registro degli indagati. L'informativa sarà quindi inviata alla sezione della Procura che si occupa di reati informatici.

La vicenda è venuta alla luce dopo che su Facebook sono stati postati commenti denigratori sulla protagonista del video, che sono stati segnalati alla Polizia postale di Milano. L'autore del post, che abita nel Napoletano, da parte sua ha detto al sito web "Cronaca Flegrea" di non essere "affatto pentito di quanto scritto" e soprattutto che "sono io vittima della gogna mediatica per le accuse che sto ricevendo".



Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e l'assessore competente stanno attivando i servizi sociali per assistere e difendere la ragazza dalla violenza mediatica che si è innescata.