19:45 - Il prefetto di Napoli, Francesco Musolino, ha avviato gli adempimenti per la sospensione del sindaco della città, Luigi de Magistris, condannato in primo grado per abuso d'ufficio nell'ambito del processo Why Not. L'avvio della procedura era stato annunciato dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Il primo cittadino, intanto, esclude qualsiasi passo indietro: "Non mi dimetto, farò il sindaco di Napoli fino al 2016".