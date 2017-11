Vesuvio, cede costone dopo piogge nelle zona dei roghi estivi

Cede un costone delle pinete di Torre del Greco (Napoli), nelle aree del parco del Vesuvio interessate in estate da roghi dolosi. A denunciarlo è il deputato M5S Luigi Gallo, che ha effettuato un sopralluogo in zona e ora chiede le dimissioni del presidente dell'ente, Agostino Casillo. Gallo sottolinea che quanto avvenuto era stato "annunciato da mesi" come "tragedia dopo gli incendi". Gli interventi di messa in sicurezza invece "non si vedono ancora".