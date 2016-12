9 febbraio 2015 Usò i figli per fare una rapina alle poste: donna agli arresti domiciliari Il crimine è stato commesso nel dicembre del 2012 a Melito di Napoli, ma solo ora i carabinieri sono riusciti a risalire alla criminale attraverso le telecamere di sorveglianza. Ora è caccia agli altri tre complici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:29 - Per compiere una rapina in un ufficio postale si servì dei suoi figli come "complici". Per i fatti, accaduti a Melito in provincia di Napoli nel 2012, la donna è stata ora posta agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina aggravata in concorso. In particolare uno dei bambini fu utlizzato per aprire la porta ai complici della madre, entrata nell'ufficio fingendo di dover effettuare normali operazioni allo sportello. Il colpo fruttò circa 2mila euro.

L'indagine, condotta attraverso anche la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, ha consentito di individuare l'attiva partecipazione della donna, unica dei quattro protagonisti finora a essere identificata.



I tre rapinatori sono riusciti a entrare all'interno dell'ufficio postale attraverso la porta di servizio aperta appositamente e al momento giusto da uno dei figli minori. Infine, le immagini documentano la fuga contemporanea di tutti i responsabili mentre le successive indagini hanno anche consentito di ritrovare alcuni indumenti indossati dalla rapinatrice nel corso dell'azione.