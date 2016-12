Unioni civili, a San Giorgio a Cremano la Cirinnà celebra il primo "sì" per un sindaco gay

Il rito si è svolto nell'arena del parco settecentesco di villa Vannucchi, nel Comune napoletano, che per la prima volta apre per un matrimonio. "Vivo queste nozze con spirito meraviglioso, questa è una festa di felicità, di amore e diritti", ha spiegato la Cirinnà. "E' la mia prima unione civile - ha proseguito - e non a caso ho scelto di farla per Giorgio, una persona che con coraggio ha sempre vissuto la sua diversità come un valore".



Circa 800 i presenti, tra cui molti esponenti del Pd e la nonna del sindaco, Margherita, 100 anni appena compiuti. "Sono emozionata e felice", ha dichiarato alle decine di cronisti presenti.