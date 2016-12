Ucraino ucciso, insulti sui muri

Nel giorno in cui il presidente della Repubblica ha conferito la medaglia al valore alla memoria di Anatoliy Korol, ucciso a Castello di Cisterna, nel Napoletano, cercando di sventare una rapina, sui muri della chiesa del paese sono comparse scritte offensive nei confronti dell'ucraino. Per il sindaco si tratta dell'opera "di qualche bullo", ma per molti abitanti le scritte potrebbero essere state vergate da amici dei due rapinatori.