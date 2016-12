Ucraino ucciso, fermati confessano

Hanno confessato i due uomini fermati per l'omicidio Anatoliy Korol, 38 anni, il muratore eroe ucciso sabato scorso in un supermercato a Castello di Cisterna, nel Napoletano, perché aveva tentato di sventare una rapina. Marco Di Lorenzo e Gianluca Ianuale, fratellastri, figli del boss Ianuale, erano stati rintracciati in Calabria. Intanto domenica si svolgeranno in Ucraina i funerali di Anatoliy.