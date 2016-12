Ucraino eroe, Mattarella consegna la "medaglia d'oro al valore civile"

Ci sono eroi che non vanno dimenticati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Nadiya, Anastasiya e Lisa, moglie e figlie di Anatoly Korol, il muratore ucraino rimasto ucciso il 29 agosto scorso nel tentativo di sventare una rapina in un supermercato a Castello di Cisterna, nel Napoletano. Nel corso dell'incontro il presidente Mattarella ha consegnato loro la Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria di Anatoly Korol. "Anatoly era ucraino, immigrato, è morto da eroe e lo ha fatto per salvare gli italiani" ha twittato il ministro degli Interni, Angelino Alfano. Ecco, i suoi famigliari non dovranno mai dimenticarlo. E non lo faranno.