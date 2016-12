Ucciso 18enne, a sparare l'amico

A sparare al 18enne trovato ucciso a Torre del Greco è stato l'amico 15enne. Il giovane, presentatosi ai carabinieri con la mamma, ha raccontato che lo sparo che ha colpito la vittima alla tempia è partito per sbaglio. I due avevano infatti trovato una pistola nel cortile dove ogni sera si recavano per dare da mangiare a dei cani. Inizialmente si pensava a una lite sfociata in una sparatoria. Il minorenne è indagato per omicidio colposo.