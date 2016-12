Uccise ladro, meccanico indagato

E' indagato per eccesso colposo di legittima difesa Carlo Diana, il meccanico di mezzi industriali che a Villa Literno, nel Casertano, ha ucciso a colpi di pistola un ladro albanese mentre stava per rubargli l'auto. Lo si apprende da fonti investigative. Determinante, per la definizione del capo di imputazione, sarà comunque l'esito degli esami balistici e dell'autopsia.