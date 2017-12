Uccisa donna 74enne nel Salernitano, fermato il figlio

In seguito a un intervento per molestie condominiali, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di una 74enne all'interno della propria abitazione a Battipaglia, in provincia di Salerno. La donna è stata uccisa e i militari dell'Arma, che stanno conducendo le indagini, hanno fermato il figlio 42enne. L'uomo, incensurato e nullafacente, sarebbe instabile psicologicamente.