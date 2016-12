Ubriaco contromano a Napoli, il gip conferma: omicidio volontario

Il gip di Napoli ha convalidato il fermo di Aniello Mormile, il 29enne che sabato ha provocato la morte di due persone percorrendo la tangenziale di Napoli contromano. Il giudice ha quindi emesso un'ordinanza di custodia in carcere per duplice omicidio volontario. Mormile, attualmente piantonato dai poliziotti in ospedale, durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.