Tuffo nel fiume dopo pranzo: morto

Un uomo di 44 anni, romeno ma residente in provincia di Caserta, è morto probabilmente dopo aver accusato un malore mentre nuotava nel fiume Volturno nei pressi di Amorosi (Benevento). L'uomo, dopo un picnic sulle rive del fiume in compagnia di amici, si è tuffato, ma non è più riemerso dalle acque. Il suo cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.