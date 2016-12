Tromba marina lungo la costa del Cilento: boom di visualizzazioni

La perturbazione atlantica che in questi giorni ha investito l'Italia ha regalato anche fenomeni della natura spettacolari subito ripresi e postati su Facebook. E' il caso della tromba marina che colpisce la costa del Cilento, in Campania, località Ogliastro Marina (Salerno). Quei venti secondi ripresi dai titolari della Cantina Belvedere di Castellabate e postati sulla loro pagina Facebook hanno ottenuto in poche ore oltre 124mila visualizzazioni.