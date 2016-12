Tre giovani feriti a Napoli, grave un pregiudicato di 24 anni

Tre giovani sono rimasti feriti a Napoli, uno di loro è in gravi condizioni. I tre sono giunti insieme all'ospedale "Loreto Mare". Si tratta di un pregiudicato, Giuseppe Gambardella, 24 anni, ferito da colpi di arma da fuoco ed in pericolo di vita, Mario Russo, 19 anni, incensurato, ferito in modo non grave, e di Giuseppe Zanga, 19 anni, ferito da arma da taglio. La polizia sta ricostruendo la dinamica del ferimento.