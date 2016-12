Travolto e ucciso da scooter pirata

Un uomo di 83 anni, Vincenzo Grippo, è morto dopo esser stato travolto sulle strisce pedonali da uno scooter il cui conducente non ha prestato soccorso. E' successo a Capaccio, in provincia di Salerno, davanti a numerosi testimoni ascoltati in queste ore dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, con a bordo un uomo e una donna, è sopraggiunto a velocità molto elevata. Dopo l'impatto il conducente si è dato alla fuga.