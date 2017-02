Traffico armi con Iran e Libia, gip: carcere per i coniugi Di Leva

Restano in carcere Mario Di Leva e Annamaria Fontana, i coniugi del Napoletano accusati di traffico internazionale di armi con Iran e Libia. Il gip del Tribunale di Napoli Luisa Toscano ha infatti convalidato il fermo eseguito dalla Guardia di finanza di Venezia accogliendo le richieste dei pm della Dda: disposta per entrambi la custodia cautelare in carcere.